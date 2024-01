Mercato - OM : Sampaoli claque la porte, «on était déçu»

Thibault Morlain

Ces dernières années, les entraîneurs se sont enchainés sur le banc de l’OM. Arrivé en février 2021, Jorge Sampaoli a fini par claquer la porte en juillet 2022. Mécontent du recrutement opéré par sa direction, l’Argentin s’en est allé. De quoi décevoir les joueurs de l’OM, qui n’étaient cependant pas forcément surpris de voir partir Sampaoli.

A l’instar de Marcelo Bielsa avant lui, Jorge Sampaoli avait réussi à se faire adopter à l’OM. Mais l’histoire s’est finalement terminé sur un point noir et à la surprise de tous. A l’été 2022, l’Argentin avait de grandes attentes sur le mercato et n’ayant pas eu ce qu’il réclamait, Sampaoli a fini par claquer la porte et laisser sa place sur le banc de l’OM.

« Je suis surpris et à la fois non surpris »

Revenant sur le départ tonitruant de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier a dévoilé la réaction du vestiaire de l’OM. Pour Colinterview , le milieu phocéen a expliqué : « Le départ de Sampaoli ? Je suis surpris et à la fois non surpris. Lui il a une certaine folie. Le fait qu’il parte comme ça, ça nous a étonné à moitié ».

« On était forcément déçu mais pas trop surpris »