Mercato - OM : Il programme un rendez-vous pour quitter Marseille

Joueur de l’OM depuis 2019, Valentin Rongier n’a pas connu que des moments faciles sur la Canebière. En effet, depuis son arrivée à Marseille, malgré de très bonnes performances, le Français a souvent vu son statut être remis en question. C’est notamment ce qui a amené Rongier par le passé à prendre rendez-vous avec Jorge Sampaoli pour évoquer la possibilité d’un départ de l’OM.

Capitaine de l’OM, Valentin Rongier est sous contrat jusqu’en 2026. Alors qu’il n’est pas prévu que le joueur de Gennaro Gattuso s’en aille prochainement, un départ aurait pu intervenir il y a quelques mois. En effet, alors que Jorge Sampaoli était l’entraîneur de l’OM, Rongier était loin d’être l’un des premiers choix de l’Argentin. De quoi alors faire réfléchir le milieu de terrain à l’époque sur son avenir à Marseille…

« Je n’ai pas de temps à perdre »

Si Valentin Rongier est aujourd’hui encore un joueur de l’OM, cela aurait pu se passer différemment. Dans un entretien accordé à Colinterview , le milieu de terrain a raconté qu’il s’était posé la question d'un départ alors que Jorge Sampaoli ne comptait pas sur lui : « Il y a un moment où c’était un peu lassant, je crois c’était lors de ma 3ème saison quand Sampaoli est arrivé. Il ne comptait pas sur moi alors que je sortais d’une belle saison. Là je me suis dit : « Peut-être que ton heure à l’OM est finie, il faut aller voir ailleurs ». Je me suis posé cette question ? Bien sûr. Je n’ai pas de temps à perdre, le football va super vite, je ne vais pas perdre un an à attendre, m’entraînement durement si un coach me dit qu’il ne compte pas sur moi ».

« J’avais sollicité un rendez-vous avec Sampaoli »