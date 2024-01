Mercato - OM : Une star mondiale reçoit un appel pour signer à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

International sénégalais, Iliman Ndiaye n'a pas hésité de proposer à la star de son équipe, Sadio Mané, de rejoindre l'OM. Il y a quelques mois, l'actuel buteur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite avait évoqué son attachement à la formation marseillaise. Mais force est de constater que le club phocéen dispose de moyens trop limités pour attirer l'ancien buteur de Liverpool.

Sadio Mané est un homme heureux. Agé de 31 ans, le buteur d'Al-Nassr s'est accordé un break en pleine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations pour se marier. Après les célébrations, l'ancien buteur de Liverpool a retrouvé ses coéquipiers, notamment Iliman Ndiaye, qui avait tenté, il y a quelques semaines de l'envoyer à l'OM.

Le vestiaire de l'OM interpelle Sadio Mané

Dans un entretien accordé à La Provence , l'ancien joueur de Sheffield United a demandé à Mané de signer à l'OM. « C'est exceptionnel de jouer avec lui, il te met à l'aise et te sort de la difficulté sur le terrain. Il a de l'expérience, il me conseille beaucoup. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à l'OM » a lâché Ndiaye. Ce n'est pas la première fois que Mané est lié au club marseillais.

« Longoria, mets de l’argent et je viens ! »