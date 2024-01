Mercato - PSG : Ibrahimovic, Neymar, Mbappé… La fin est annoncée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors des dix premières années du règne qatari, le PSG a pris pour habitude de mettre le paquet sur le plan financier pour attirer de grandes stars au Parc des Princes. Mais désormais, le projet a changé, et le président Nasser Al-Khelaïfi l'annonce noir sur blanc en faisant son mea culpa des erreurs passées à la tête du PSG.

C'est un fait, le PSG a totalement bouleversé le marché des transferts depuis le rachat du club par le Qatar, en 2011. Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi... Au fil des années, le club parisien n'a pas hésité à débourser des fortunes sur le mercato pour empiler les stars. Et malgré les investissements consentis, la Ligue des Champions échappe encore et toujours au PSG, ce qui incite donc Nasser Al-Khelaïfi à changer de stratégie...

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche une révélation sur l'avenir de Luis Enrique https://t.co/xfrXeN7TOX pic.twitter.com/RssuXW1acU — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

« Aujourd’hui la star c’est le PSG »

Dans plusieurs entretiens accordés aux médias français mardi soir, le président du PSG a fait une annonce très claire sur la suite du projet et dévoile un changement de politique radical : « On n’a pas besoin de stars. Aujourd’hui la star c’est le Paris Saint-Germain (...) Nous on a besoin de joueurs qui respectent le maillot, qui respectent le club et qui donnent tout pour le logo ou pour le maillot du Paris Saint-Germain », a confié Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport .

« On a fait des erreurs »