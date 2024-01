Mercato - PSG : Un transfert est bouclé, Luis Enrique valide déjà

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a lancé son mercato en recrutant Lucas Berlado qui a débarqué en provenance de Sao Paulo pour 20M€. Méconnu du grand public, le défenseur de 20 ans semble toutefois déjà ravi Luis Enrique qui a encensé son nouveau joueur devant le reste du groupe au Campus PSG.

C'est la première recrue hivernale du PSG. Dès le 1er janvier, le club de la capitale a officialisé la signature de Lucas Beraldo, recruté pour environ 20M€ en provenance de Sao Paulo. Le défenseur central brésilien, âgé de 20 ans, a d'ailleurs déjà pu obtenir beaucoup de temps de jeu puisqu'il a remplacé Milan Skriniar lors du Trophée des Champions, avant d'être titularisé contre l'US Revel en Coupe de France.

Luis Enrique s'enflamme pour Beraldo en interne

Il faut dire que Luis Enrique semble déjà conquis par son nouveau joueur. Selon le journaliste Abdellah Boulma, l'entraîneur du PSG a effectivement fait l'éloge de Lucas Beraldo devant le reste du groupe au Campus PSG. Le technicien espagnol considère son nouveau défenseur comme une recrue de qualité. En public aussi, Luis Enrique avait d'ailleurs encensé Lucas Beraldo.

«C’est un super joueur»