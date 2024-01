Mercato - PSG : Le coup de poker d’Enrique tombe à l’eau !

Thomas Bourseau

Joshua Kimmich (28 ans) ne fait plus vraiment l’unanimité du côté du Bayern Munich. De quoi donner des idées au PSG et à Luis Enrique, d’autant plus que le profil de Nordi Mukiele plairait particulièrement aux dirigeants bavarois. Un échange serait à l’étude entre les deux joueurs. Néanmoins, Kimmich aurait déjà pris sa décision pour cet hiver.

Achraf Hakimi a quitté le groupe du PSG afin de représenter le Maroc pendant la Coupe d’Afrique des nations de la mi-janvier à la mi-février. Et alors que Nordi Mukiele aurait pu directement le remplacer poste pour poste, le polyvalent défenseur français figurerait dans les petits papiers du Bayern Munich.

«Joshua Kimmich ? Tout ça, c’est possible»

Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le lundi 8 janvier, le PSG ne veut rien entendre d’autre qu’une offre de transfert de la part du Bayern Munich et non d’un prêt ou prêt payant. En parallèle, L’Équipe a confié lundi après-midi que le Paris Saint-Germain songerait à inclure Joshua Kimmich dans l’opération Nordi Mukiele. Spécialiste du football allemand, Polo Breitner a fait un point sur le dossier Kimmich au PSG lors de l’émission Générations After de lundi soir. « C’est possible dans le sens où sa situation est compliquée. Il est critiqué au poste de milieu défensif et ne souhaite pas évoluer au poste d’arrière droit. Or, le Bayern sous Thomas Tuchel cherche un milieu défensif notamment peut-être en provenance de Premier League. Et il faut renforcer le poste d’arrière-droit puisque (Noussair) Mazraoui n’est pas là. Tout ça, c’est possible. Est-ce que ça va se faire ? C’est compliqué. Mais Kimmich va sur ses 29 ans, est de plus en plus critiqué et notamment à l’intérieur du club. Un départ est possible ».

Luis Enrique veut Joshua Kimmich, le joueur refuse de quitter Munich cet hiver