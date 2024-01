EXCLU - Mercato : Le PSG ne prêtera pas Mukiele

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Courtisé en ce mercato hivernal, Nordi Mukiele (26 ans) serait notamment dans le viseur du Bayern Munich. Mais selon nos informations, le PSG n’envisage pas de porte de sortie sous la forme d’un prêt pour son défenseur français.

C’est un dossier que l’on n’attendait pas au menu du mercato hivernal. Pourtant, c’est celui qui bouge le plus depuis quelques jours du côté du PSG… Il concerne Nordi Mukiele, défenseur de 26 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2027. Le Français, arrivé il y a un an contre un chèque de 10 millions d’euros, est dans le viseur du Bayern Munich. Les Bavarois tentent une offensive par l’intermédiaire d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat. Des conditions qui ne conviennent pas à Paris.

Paris ne veut pas de prêt

Selon nos informations, le PSG n’envisage pas de prêter Nordi Mukiele. Ce n’est pas dans les plans des dirigeants parisiens qui se montrent, néanmoins, à l’écoute des offres potentielles. En cas de proposition intéressante sur le plan financier, le club l’étudiera. Mais si le Bayern Munich envisage une opération, ça ne sera pas sous la forme d’un prêt, même avec option d’achat.

Peu de temps de jeu…

Formé au Stade Lavallois, Nordi Mukiele a crevé l’écran à Montpellier pour ensuite devenir un vrai talent du côté de Leipzig, usine à pépites du championnat allemand. Incontournable en Bundesliga, il a relevé le défi du PSG à l’été 2022 mais peine à s’imposer dans le onze titulaire et même à trouver sa place dans la rotation. 35 petits matchs seulement depuis son arrivée, c’est trop peu pour un joueur de 26 ans qui aspire à beaucoup plus et beaucoup mieux. L’idée d’un départ le séduirait. Mais encore faut-il répondre aux conditions du PSG…