Mercato - PSG : Luis Enrique rêve d’une star, «c’est possible»

Cet hiver, le PSG pourrait bien boucler un joli deal avec le Bayern Munich. Le club bavarois a fait de Nordi Mukiele sa priorité, et le club de la capitale penserait à Joshua Kimmich pour régaler Luis Enrique. Un échange pourrait donc avoir lieu entre les deux parties pour l'Allemand et le Français. Une telle opération serait d'ailleurs possible.

Le mercato hivernal du PSG est lancé. Après Lucas Beraldo, le club de la capitale pourrait bien boucler quelques gros coups sur le marché des transferts. L’Equipe a ainsi révélé ce lundi que la formation parisienne s’intéressait à Joshua Kimmich, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025. Luis Enrique apprécierait particulièrement la polyvalence de la star allemande de 28 ans. Et pour le faire venir, le PSG pourrait bien se servir de Nordi Mukiele comme d’une monnaie d’échange.

Mukiele en échange de Kimmich, «c’est la volonté du PSG»

« Joshua Kimmich, selon nos confrères de L’Équipe, que nous confirmons nous aussi à RMC Sport, pourrait entrer dans la transaction Nordi Mukiele. C’est la volonté du PSG. On sait que le Bayern a fait de Mukiele une priorité dès cet hiver » a ainsi révélé le journaliste Nicolas Jamain dans l'émission Générations After sur les antennes de RMC .

«Un départ est possible» pour Kimmich