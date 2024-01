Mercato - PSG : Paris lance un ultimatum pour ce transfert

Pierrick Levallet

Le PSG a lancé son mercato avec le transfert de Lucas Beraldo. Et d'ici les prochains jours, le club de la capitale pourrait boucler le départ de Nordi Mukiele. Le latéral droit de 26 ans intéresserait le Bayern Munich. Mais avant de se séparer de l'international français, les dirigeants parisiens souhaiteraient d'abord officialiser une autre arrivée.

Le PSG a lancé son mercato hivernal dès l’ouverture de ce dernier en officialisant le transfert de Lucas Beraldo. Mais depuis, le club de la capitale a subi un coup dur avec la blessure de Milan Skriniar. La formation parisienne devra donc se trouver un nouveau joueur dans le secteur défensif pour remplacer le Slovaque. De plus, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi au cours des prochaines semaines à cause de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Un transfert ou rien pour Nordi Mukiele

Nordi Mukiele pourrait donc en profiter pour grappiller du temps de jeu au PSG cet hiver. Cependant, l’international français intéresserait quelques clubs sur le mercato, dont le Bayern Munich. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que le PSG n’était intéressé que par un transfert pour Nordi Mukiele. Les dirigeants parisiens auraient même fixé leurs conditions pour son départ.

Le PSG veut d'abord recruter un remplaçant