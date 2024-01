PSG : Luis Enrique lâche un secret sur Mbappé

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé aurait pu être laissé au repos contre l'US Revel, comme la plupart des autres titulaires habituels du PSG, mais Luis Enrique l'a finalement aligné d'entrée. Interrogé après la rencontre, le coach parisien a expliqué pourquoi il avait titularisé son numéro 7 en 32ème de finale de la Coupe de France.

A l'instar des autres titulaires habituels du PSG, Kylian Mbappé aurait pu être ménagé contre l'US Revel ce dimanche soir. D'ailleurs, Luis Enrique avait entretenu le doute sur le sujet en conférence de presse d'avant-match : « N'importe quelle situation a différentes versions. On ne va jouer que quatre matchs en janvier. Cela pourrait être l'opportunité idéale pour qu'il se repose mais aussi pour qu'il puisse jouer. Cela dépend de quel côté on prend la chose ».

Mbappé a convaincu Luis Enrique

Finalement, Kylian Mbappé a été aligné d'entrée par Luis Enrique, et il portait même le brassard de capitaine. Interrogé au micro de BeIN SPORTS après le carton du PSG face à l'US Revel en 32ème de finale de la Coupe de France (0-9), le coach espagnol a justifié son choix. Et à en croire Luis Enrique, il laisse Kylian Mbappé décider quand il doit jouer et quand il doit être laissé au repos.

«Quand il veut jouer, on n’a pas grand-chose à dire»