Le PSG a tranché pour Mbappé, il jubile

La rédaction

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG a hérité du modeste club de l'US Revel, pensionnaire de Régionale 1 (6e division), qu'il affrontera ce dimanche soir au stade Pierre-Fabre de Castres. Pour ce rendez-vous, Kylian Mbappé sera bel et bien de la partie. De quoi réjouir pleinement le président du club haut-garonnais, Didier Roques.

Contrairement à certains clubs de Ligue 1, à l'image de l'AS Monaco qui a hérité du RC Lens, le PSG a été plutôt bien verni. Pour son entrée en matière en Coupe de France, le club de la capitale va affronter de la modeste formation de l'US Revel, pensionnaire de Régionale 1 (6e division), qu'il défiera au stade Pierre-Fabre de Castres ce dimanche soir (20h45).

Mercato - PSG : Le boss a fixé une condition pour ce retour https://t.co/NSfxH9gnQz pic.twitter.com/XNFT5VYIC7 — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Mbappé est retenu dans le groupe en Coupe de France

Pour ce rendez-vous, le technicien du club rouge et bleu, Luis Enrique, a décidé de procéder à une large revue d'effectif. Si Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Marquinhos et Ousmane Dembélé seront absents ce dimanche soir, l'entraineur espagnol a tout de même décidé de convoquer Kylian Mbappé. Une véritable aubaine pour le club haut-garonnais.

« On est content de cette situation »