PSG : Dilemme pour Luis Enrique, ça peut profiter au clan Mbappé

Amadou Diawara

Pour le duel entre le PSG et l'US Revel de ce dimanche soir, Luis Enrique devrait faire tourner. En effet, le coach parisien compterait profiter du 32ème de finale de la Coupe de France pour faire souffler ses titulaires habituels. Ainsi, Ethan Mbappé pourrait honorer sa toute première titularisation avec le PSG.

Ce dimanche soir, le PSG va affronter l'US Revel en 32ème de finale de la Coupe de France. Alors que son adversaire évolue en Régional 1, Luis Enrique devrait profiter de l'occasion pour reposer ses titulaires habituels.

Luis Enrique hésite entre Cher Ndour et Ethan Mbappé

D'après les indiscrétions du Parisien , Luis Enrique aurait prévu de faire tourner contre l'US Revel ce dimanche. Ainsi, plusieurs joueurs pourraient honorer leur première titularisation avec le PSG, et notamment Ethan Mbappé, le frère de Kylian.

Lucas Beraldo titulaire contre l'US Revel ?