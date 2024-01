PSG : «C’était pesant», Mbappé passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est un champion du monde, un multiple vainqueur de la Ligue 1 et dispose d’une armoire à trophée XXL. Néanmoins, beaucoup de choses lui ont échappé, dont la routine et la « spontanéité de l’être humain ». Pour Envoyé Spécial, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a vidé son sac.

Kylian Mbappé est très rapidement passé sous le feu des projecteurs. Dès son plus jeune âgé, et son explosion à l’AS Monaco, Mbappé a été pressenti comme le nouveau grand talent du football français et le successeur de Thierry Henry en équipe de France.

«Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses»

Cependant, la « vie normale » , Kylian Mbappé ne l’a pas eu. De quoi lui permettre de se remémorer des choses simples et naturelles qui lui sont impossibles à atteindre désormais. « C’est quand la dernière fois que je suis allé acheter une baguette de pain tout seul à pied ? Je ne sais même plus. Ce sont des choses qui sont tellement simples et qui étaient des corvées quand j’étais petit quand mon père me disait d’aller chercher ça. Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Des regrets ? Non, pas des regrets, une fatalité. C’est un constat ». a confié Mbappé lors de l’émission Envoyé Spécial de France 2.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé craint une catastrophe avec le Real Madrid https://t.co/FeIlkzE1yW pic.twitter.com/EHCNUgAJiV — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

«J’ai perdu la spontanéité, la spontanéité de l’être humain»