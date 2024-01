PSG : Un scandale éclate avec Messi

Alexis Brunet

Lionel Messi a quitté le PSG l'été dernier. Pourtant, le nom de l'Argentin est de nouveau associé à celui du club de la capitale, et pas pour une bonne raison. Un membre de la direction parisienne serait accusé d'avoir assuré un lobbying auprès de Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football et chargé de l'organisation du Ballon d'Or. Tout cela pour que l'ancien joueur du FC Barcelone obtienne le Ballon d'or en 2021, lorsqu'il évoluait alors avec le PSG.

À l'été 2021, le PSG secouait le monde du football en annonçant un transfert retentissant. Le club de la capitale parvenait à mettre la main sur Lionel Messi. Le champion de France profitait alors des déboires économiques du FC Barcelone pour recruter l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Plus de deux ans plus tard, il faut bien constater que le génie Argentin n'a pas eu la même réussite en France qu'en Espagne.

Le PSG et Messi mêlés à un scandale

Quelques mois après son départ du PSG, le nom de Lionel Messi revient avec insistance du côté de Paris, et pas pour une bonne raison. En effet, Le Monde et Mediapart affirment ce samedi que certains dirigeants parisiens auraient mené une campagne de lobbying auprès de Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football et chargé de l'organisation du Ballon d'or. Le but de ce lobbying aurait été l'attribution du Ballon d'or 2021 à Lionel Messi, quand il évoluait alors au PSG.

De nombreux cadeaux et des articles supprimés