PSG : Luis Enrique prépare une surprise avec de nouveaux joueurs ?

Le PSG a rendez-vous à Castres ce dimanche (20h45) pour son 32e de finale de Coupe de France contre l’US Revel. À cette occasion, Luis Enrique va faire tourner alors que plusieurs jeunes du centre de formation ont été appelés par l’entraîneur espagnol. Ce dernier est revenu sur le sujet en conférence de presse.

Ce dimanche, le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France avec un 32e de finale contre l’US Revel, club de Régional 1. À cette occasion, Luis Enrique va faire tourner alors que plusieurs joueurs sont d’ores et déjà forfaits. En plus de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, écartés des terrains depuis le début de la saison, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Arnau Tenas ne sont pas disponibles. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé ont quant à eux été laissés au repos. Interrogé sur une possible rotation face aux amateurs de Revel, Luis Enrique s’est prononcé.

« On est ouvert à tout »

« J'envisage toutes les options. Faire de la rotation, faire confiance au titulaire. Nous sommes le PSG, ce n'est pas 12 ou 13 joueurs, il y a 25 joueurs dans l'effectif. Tout le monde doit pouvoir aider », a confié Luis Enrique en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC . « La Coupe de France est l'un de nos objectifs, comme tous les trophées. On doit gagner le match demain, on doit prendre cette compétition comme n'importe laquelle, en sachant l'importance de ce trophée. Si je vais utiliser des joueurs tout au long de la semaine? On s'entraîne notamment avec des jeunes, on regarde l'Académie, on est ouvert à tout. C'est un match sérieux », a également indiqué l’entraîneur du PSG.

Luis Enrique fait appel aux jeunes

Et des jeunes joueurs du centre de formation ont justement été appelés par Luis Enrique. Serif Nhaga, Ethan Mbappé, Senny Mayulu, Yoram Zague, Joane Gadou et Louis Mouquet figurent dans le groupe du PSG au côté notamment de Kylian Mbappé ou Warren Zaïre-Emery. L’occasion peut-être pour certains d’entre eux de faire leurs grands débuts en professionnels.