PSG : Luis Enrique annonce «une nouvelle désagréable»

Alors que le PSG s’est imposé face à Toulouse mercredi lors du Trophée des champions, Milan Skriniar a dû céder sa place en fin de match à Lucas Beraldo. L’international slovaque est touché à la cheville gauche et le club de la capitale a annoncé qu’il allait devoir se faire opérer. Une mauvaise nouvelle, comme l’a confié Luis Enrique en conférence de presse.

Déjà privé de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, ainsi que d’Achraf Hakimi en raison de la CAN, le PSG va devoir se passer d’un autre défenseur. Touché à la cheville mercredi lors de la victoire face à Toulouse (2-0), Milan Skriniar va devoir passer par la case opération.

Skriniar va se faire opérer

« Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, Milan Skriniar sera opéré du retinaculum la semaine prochaine à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un nouveau point sera fait par la suite », a annoncé le PSG dans son point médical. Un sujet évoqué ensuite par Luis Enrique en conférence de presse.

« C’est une nouvelle désagréable »