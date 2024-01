PSG : Catastrophe confirmée pour Luis Enrique

Amadou Diawara

Sorti sur blessure lors du duel face à Toulouse au Trophée des Champions ce mercredi soir, Milan Skriniar souffrirait d'une grosse entorse. Et malheureusement pour le PSG, le défenseur slovaque devrait passer par la case opération. Par conséquent, Milan Skriniar devrait manquer plusieurs mois de compétition.

Ce mercredi soir, le PSG était opposé au Toulouse FC au Trophée des Champions. Si le club de la capitale a remporté cette confrontation contre le TFC au Parc des Princes, il a malheureusement perdu l'un de ses soldats : Milan Skriniar (28 ans).

Une grosse entorse de la cheville pour Skriniar

Touché à la cheville gauche, Milan Skriniar a dû sortir prématurément du terrain. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour lui. En effet, Milan Skriniar devrait se faire opérer pour soigner sa blessure.

Une intervention chirurgicale pour Skriniar ?