Mercato - PSG : Kylian Mbappé est battu, le triomphe du Real Madrid

Alors qu’il ne dispose plus que de six mois de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est loin d’être le joueur le plus cher au monde selon les études réalisées sur le marché. La valeur marchande de l’international français est logiquement en chute libre, tandis que celle de Jude Bellingham monte en flèche. C’est d’ailleurs le cas de plusieurs joueurs du Real Madrid.

Fort de ses prestations XXL avec le PSG, Kylian Mbappé semblait avoir le profil pour battre le record du transfert le plus élevé actuellement détenu par Neymar, mais c’est en tant qu’agent libre qu’il pourrait changer de club l’été prochain, alors que son bail arrive à expiration au terme de la saison. Et avec sa situation contractuelle, Kylian Mbappé voit logiquement sa cote dégringoler.

Mbappé loin derrière Bellingham

L’Observatoire du football CIES a mis à jour jeudi son classement des joueurs les plus chers au monde en se basant sur plusieurs critères, dont le contrat en cours. Kylian Mbappé recule ainsi à la 27e position, valorisé à 106,2M€. Bien loin derrière Jude Bellingham, en tête de ce classement informel avec une valeur de 267,5M€.

Le triomphe du Real Madrid au classement

Et parmi les joueurs français, Kylian Mbappé est également devancé, cette fois-ci par Eduardo Camavinga qui dispose d’une cote de 132,7M€ après sa prolongation jusqu’en 2029. Vinicius Jr (250.3M€), Rodrygo Goes (247,9M€) et Federico Valverde (140,7M€) figurent également dans le top 15.