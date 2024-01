Mercato - PSG : Une victime XXL à Paris à cause de Mbappé ?

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé revient inlassablement au cœur des spéculations. Encore plus dernièrement car il ne reste plus que six mois de contrat à l'attaquant français. Il est possible qu'il reste au PSG, tout comme il est probable qu'il parte au Real Madrid. S'il rejoint le club espagnol, son départ pourrait alors entraîner celui d'autres personnes à Paris, à commencer par Luis Campos.

Le PSG a déjà commencé à s'activer pour son mercato hivernal. Le club de la capitale a mis la main sur Lucas Beraldo, jeune défenseur de 20 ans, et il pourrait faire de même avec Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain pourrait débarquer à Paris cet hiver, ou bien l'été prochain. Mais en plus des arrivées, le champion de France doit aussi gérer le cas Kylian Mbappé.

Mbappé arrive en fin de contrat

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra ou non compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour le moment le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin prochain. L'hypothèse de rester à Paris existe, mais le Real Madrid est toujours sur le dossier et se montre comme à son habitude très pressant. Dernièrement, l'attaquant avait affirmé après le Trophée des champions n'avoir pas encore pris sa décision. Le PSG a donc encore l'espoir de conserver sa star.

Mbappé sur le départ, Campos aussi ?