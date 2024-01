Mercato - Mbappé : Le PSG et le Real Madrid enragent, un coup en douce se prépare ?

Thibault Morlain

Suite à la victoire du PSG face à Toulouse au Trophée des Champions, Kylian Mbappé a répondu à différentes questions à propos de son avenir. Forcément, les propos de l'attaquant français ne sont pas passés inaperçus, notamment en Espagne où on a évoqué la possibilité d'une grande surprise pour Mbappé.

Sollicité en zone mixte à propos de son avenir, Kylian Mbappé a mis les choses au point. L'attaquant du PSG a alors assuré : « Non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir ».



Mercato - PSG : Dembélé se prononce sur le dernier transfert https://t.co/7fCP3kcQ15 pic.twitter.com/y55vRTjNAl — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Une sortie de Mbappé qui ne passe pas ?

Sur le plateau d' El Chiringuito , Josep Pedrerol a commenté cette sortie remarquée de Kylian Mbappé. Et visiblement, cela n'aurait pas plu au PSG, ainsi qu'au Real Madrid : « Ni le PSG, ni le Real Madrid n'a aimé ce qu'a dit Kylian Mbappé ».

Une troisième équipe se cache ?