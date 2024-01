Mercato - ASSE : Un attaquant débarque, il annonce du lourd

La rédaction

Bien décidé à se renforcer afin de revenir dans la course à la montée en Ligue 1, l'ASSE a lancé son mercato par l'officialisation du prêt d'Irvin Cardona qui débarque sans options d'achat en provenance du FC Augsbourg. L'occasion pour l'ancien attaquant de Brest de retrouver Olivier Dall'Oglio. Ce dernier est d'ailleurs ravi de l'arrivée d'Irvin Cardona, première recrue hivernale pour les Verts.

C'est désormais officiel, l'ASSE tient sa première recrue de l'hiver. Le club du Forez a effectivement officialisé l'arrivée d'Irvin Cardona sous la forme d'un prêt sans option d'achat. L'attaquant débarque en provenance du FC Augsbourg et retrouve donc la Ligue 1... mais également Olivier Dall'Oglio sous les ordres duquel il a évolué à Brest. Et il se réjouit d'ailleurs de retrouver son ancien attaquant.

Mercato - ASSE : Surprise, une piste est relancée ! https://t.co/25dJiJ45Jn pic.twitter.com/VZGuj8GB2h — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

«C’est une bonne recrue»

« Irvin est un joueur de percussion, à la recherche de profondeur. En attaque, il peut évoluer aux trois postes. Cette polyvalence a été un argument supplémentaire pour son recrutement. C’est une bonne recrue qui va nous permettre de renforcer notre effectif. Je le sens très motivé à l’idée de rejoindre l’ASSE. Il y retrouve un staff et des joueurs avec qui il a déjà travaillés. Ça va faciliter son intégration, ce qui est important lors d'un mercato hivernal », lance l'entraîneur de l'ASSE sur le site officiel du club.

Cardona s'enflamme pour son arrivée à l'ASSE