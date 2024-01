Mercato - ASSE : Une légende du club envoie sa candidature

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende de l'ASSE, Bafétimbi Gomis est resté très attaché à son club formateur, malgré son départ en 2009. Aujourd'hui joueur au Kawasaki Frontale, l'international français reste dans l'ombre, mais agit en interne pour tenter de trouver un nouveau repreneur. Mais l'attaquant, en fin de carrière, est prêt à jouer un rôle important à l'ASSE.

On a tendance à oublier que l'ASSE est mise en vente. Devant le peu d'informations qui filtraient sur ce dossier, certains supporters avaient perdu tout espoir. Mais président du directoire, Roland Romeyer est bien décidé à passer la main, tout comme Bernard Caïazzo. Des discussions auraient lieu en interne, avec un investisseur américain, puis avec l'agent Paulo Tavares, porteur d'un projet nommé Panthère Noire. Les deux responsables de l'ASSE pourraient aussi recevoir l'aide d'un ancien de la maison : Bafétimbi Gomis.

Vente ASSE : Un projet colossal se prépare, une légende refuse https://t.co/DWmGcMUpBS pic.twitter.com/cq5Y6v3u1W — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Gomis est prêt à débarquer à l'ASSE

Ancien attaquant de l'ASSE et aujourd'hui au Japon, Gomis n'a pas oublié son club formateur. En coulisses, le joueur ferait le nécessaire pour tenter d'avancer dans ce dossier. Passé par Al-Hilal entre 2018 et 2022, Gomis aurait entrepris un travail de lobbying en coulisses. « Jouer un rôle à l’ASSE en cas de rachat ? Pourquoi pas ! Souvent, j'en parle dans les pays du Golfe, où j’ai pas mal d’amis. S’il y a un club à acheter, je leur dis que ça peut être Saint-Étienne » a-t-il confié dans un entretien au Progrès .

Gomis pose ses conditions