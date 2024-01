Mercato - PSG : Mbappé sur le départ, il craque en direct

La rédaction

Alors que le feuilleton Mbappé est encore relancé compte tenu du fait que son son contrat s'achève en juin prochain, Christophe Dugarry ne manque pas de s'agacer de cette situation. Le champion du monde 1998 espère même que l'attaquant du PSG annonce son départ afin de reprendre sa progression qui stagne ces derniers mois au sein du club de la capitale.

Le 1er janvier était une date clé pour le feuilleton Mbappé. Et pour cause, depuis lundi l'attaquant du PSG est entré dans la dernière année de son contrat qui s'achève le 30 juin prochain. Par conséquent, il est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Mais pour Christophe Dugarry, Kylian Mbappé doit quitter le PSG.

«J’en ai ras-le-bol»

« S'il sait ce qu'il va faire, autant le dire le plus rapidement possible. Il sait très bien que les médias ne vont parler que de ça. Est-ce que ça lui plait d'être au centre du débat? Je ne sais pas. [...] J'ai l'impression que tous les six mois c'est: 'Il reste, il part'. J’en ai ras-le-bol. J'en ai marre d’entendre tous les six mois les schmilblicks sur son futur club. J’en ai ras la casquette. Ça ne m’intéresse pas, ça ne m’intéresse plus. Est-ce que ce n’est pas montrer de la maturité de dire "au moins de juin je vais partir et je vais tout faire pour faire la meilleure saison de ma carrière"? », s'interroge le champion du monde 1998 au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«J’espère qu’il va partir, du fond du coeur»