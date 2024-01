Mercato - PSG : Transfert bouclé, le vestiaire intervient

La rédaction

À la recherche d'un défenseur central cet hiver, le PSG s'est attaché les services du jeune brésilien Lucas Beraldo jusqu'en juin 2028 contre un chèque de l'ordre de 20M€. Présent en conférence de presse ce mardi, Danilo Pereira a indiqué que lui et ses partenaires font le maximum pour l'intégrer au plus vite.

Le PSG a déjà frappé fort sur le mercato hivernal. Tandis que celui-ci n'avait pas encore officiellement donné son coup d'envoie, le club de la capitale s'était déjà assuré les venues des jeunes brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans), milieu défensif des Corinthians, et Lucas Beraldo (20 ans), défenseur de Sao Paulo, moyennant 40M€.

Lucas Beraldo vite plongé dans le bain ?

Si le premier, qui sera indisponible environ trois semaines en raison d'une blessure à un pied, devrait être condamné à disputer quelques bouts de matchs, le deuxième fait déjà parti des petits papiers de Luis Enrique, qui souhaite directement l'intégrer à la rotation pour la deuxième partie de la saison. Mais sera-t-il directement opérationnel, lui qui vient tout juste de débarquer ?

«On essaye de rendre son intégration plus facile»