Mercato - PSG : Luis Enrique change tout pour ce transfert

A peine ouvert, le mercato est déjà animé du côté du PSG qui a officialisé dès le 1er janvier la signature de Lucas Beraldo qui débarque en provenance de Sao Paulo pour environ 20M€. Le défenseur brésilien va ainsi découvrir le football européen sous le maillot parisien. Le nouveau numéro 35 du PSG s'est d'ailleurs confié sur son arrivée à Paris et révèle l'importance de Luis Enrique dans sa décision.

Beraldo déjà convaincu par Luis Enrique

« Oui, je me suis vraiment identifié à son style de jeu, au fait qu’il propose du jeu et qu’il garde toujours le ballon. C’est comme ça que j’aime jouer, c’est comme ça que je m’amuse et que je prends du plaisir sur le terrain. Je pense que cela a également joué un rôle important dans ma décision, tout comme le fait qu’il y ait de jeunes joueurs et que le coach mise sur eux », confie le neo-parisien dans une interview accordée au site officiel du PSG.

«Je pense pouvoir apporter ma qualité technique à l’équipe»