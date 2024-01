Mercato - PSG : Luis Enrique responsable du dernier transfert ?

Alexis Brunet

Luis Enrique peut être heureux, ses dirigeants lui ont offert un premier renfort lors du mercato hivernal. Le club de la capitale a mis la main sur Lucas Beraldo, jeune défenseur brésilien de 20 ans. Le central est d’ores et déjà à la disposition du coach parisien. L'Espagnol est d'ailleurs une des raisons qui a poussé l'ancien joueur de Sao Paulo a accepté la proposition du champion de France.

Le PSG va devoir faire face à de sacrées échéances dans la seconde partie de saison. Le club de la capitale doit notamment bien négocier son huitième de finale de Ligue des champions, face à la Real Sociedad. Un rendez-vous crucial pour lequel Luis Enrique voudra compter sur un effectif au complet. En attendant de savoir s'il disposera de tous ses joueurs, le coach parisien pourra toutefois s'appuyer sur un nouveau venu, en la personne de Lucas Beraldo.

«Je me suis vraiment identifié à son style de jeu»

Lors d'une interview sur le site officiel du PSG, Lucas Beraldo a évoqué le rôle de Luis Enrique dans sa venue à Paris. Le coach parisien est en grande partie responsable de l'arrivée du défenseur brésilien. « Je me suis vraiment identifié à son style de jeu, au fait qu’il propose du jeu et qu’il garde toujours le ballon. C’est comme ça que j’aime jouer, c’est comme ça que je m’amuse et que je prends du plaisir sur le terrain. Je pense que cela a également joué un rôle important dans ma décision, tout comme le fait qu’il y ait de jeunes joueurs et que le coach mise sur eux. »

Mendes et Kimpembe sont toujours absents

L'arrivée de Lucas Beraldo était nécessaire pour Luis Enrique. Le coach du PSG est confronté aux absences de deux cadres, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Les deux hommes peinent à revenir de blessure et le Français devrait même se faire opérer de nouveau prochainement. Pour le Portugais aucun risque ne sera pris et il pourrait revenir à la fin du mois de janvier.