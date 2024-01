Mercato - PSG : Après son transfert, ce crack annonce du lourd

Alexis Brunet

Le PSG a annoncé dernièrement la signature de Lucas Beraldo. Le défenseur débarque du club de Sao Paulo au Brésil pour 20M€. Ce dernier a été recruté pour pallier les absences de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes. Le joueur de 20 ans a fait part de son bonheur d'avoir signé à Paris et il a affirmé vouloir gagner des titres avec le club de la capitale.

Le PSG est déjà passé à l'action lors du mercato hivernal. Comme annoncé depuis plusieurs semaines par la presse, Lucas Beraldo a rejoint officiellement le club de la capitale. Le jeune Brésilien a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le champion de France. Il offrira plus de possibilités à Luis Enrique qui doit faire face à de nombreuses absences en défense.

Beraldo veut gagner des titres avec le PSG

Pour le site officiel du PSG, Lucas Beraldo est revenu sur son arrivée dans la capitale et sur ses objectifs. Le crack brésilien a affirmé vouloir gagner des trophées avec Paris. « Je me sens très bien avec tous ceux qui m’ont accueilli au club de la meilleure façon possible, tous les joueurs ainsi que le personnel. Je suis prêt à relever ce nouveau défi. Je suis très heureux. Je ne pense pas avoir encore réalisé que je suis dans ce très, très grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Mais je suis très motivé pour pouvoir, comme je l’ai déjà dit, gagner des trophées avec le maillot de ce club. »

