Mercato - PSG : Un dossier brûlant est enfin bouclé pour 20M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG tient déjà sa première recrue de l'hiver. Le club de la capitale a officialisé le transfert de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo. Le défenseur de 20 ans a signé un contrat de 5 ans chez les Parisiens. D'ailleurs, la direction des Rouge-et-Bleu a déboursé 20M€ pour s'attacher les services du jeune joueur brésilien.

Le PSG a déjà commencé son mercato hivernal. Désireux de préparer l’avenir, le club de la capitale entend recruter quelques cracks. Dans cette optique, Luis Campos ciblerait deux cracks au Brésil. Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ont été annoncés dans le viseur du PSG. En attendant de mettre la main sur le milieu défensif du Corinthians, le pensionnaire de la Ligue 1 a finalisé le transfert de l'autre pépite en ce 1er janvier.

Lucas Beraldo débarque au PSG

Comme révélé par Fabrizio Romano, le PSG aurait déboursé 20M€ pour s’attacher les services de Lucas Beraldo. Le défenseur central de 20 ans est donc la première recrue parisienne de l’hiver. Le jeune joueur brésilien a signé un contrat de 5 ans avec les Rouge-et-Bleu et portera le numéro 35. Lucas Beraldo se dit d’ailleurs pressé de faire ses débuts au PSG et de s’intégrer dans le vestiaire de Luis Enrique.

«C’est une étape importante de ma carrière»