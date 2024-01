Mercato : OM, PSG, OL, RC Lens... Quel club de Ligue 1 sera le plus actif cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le mercato d'hiver est ouvert depuis quelques heures, ce qui offre la possibilité aux clubs d'apporter des retouches à leurs effectifs pendant un mois. Et ça devrait notamment bouger en Ligue 1 où plusieurs effectifs sont décimés par la CAN ce qui va nécessairement avoir un impact sur le mercato. Mais quel sera le club le plus actif cet hiver en L1 ?

C'est parti pour un mois de mercato ! Le marché hivernal vient effectivement d'ouvrir ses portes pour une durée d'un mois. Traditionnellement moins animé que l'été, ce mercato d'hiver pourrait toutefois réserver des surprises, notamment à cause de la CAN qui va impacter de nombreux effectifs de Ligue 1, poussant les clubs à se tourner vers le mercato pour compenser ses départs qui peuvent s'étendre jusqu'à mi-février. Dans cette optique, quel club français sera le plus actif cet hiver ?

Déjà deux recrues pour le PSG, calme plat chez les leaders ?

Le PSG ne fait pas partie des clubs les plus impactés par la CAN puisque seul Achraf Hakimi est concerné avec le Maroc. Lee Kang-In participera quant à lui à la Coupe d'Asie. Et pourtant, le club de la capitale a déjà bouclé l'arrivée de deux recrues. Il s'agit des deux jeunes brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo qui débarquent respectivement en provenance du Corinthians et de Sao Paulo pour environ 20M€ chacun. Deux recrues qui pourraient déjà clore le mercato du PSG. Il faut dire que cela s'annonce assez clame chez les leaders de Ligue 1. Deuxième, l'OGC Nice n'a pas prévu de bouleverser son effectif, d'autant plus que Terem Moffi n'a pas été convoqué par le Nigéria pour la CAN. Une bonne nouvelle pour les Aiglons qui semblent disposer d'un groupe suffisamment large pour aborder cette seconde partie de saison sans Coupe d'Europe. En revanche, si jamais Jean-Clair Todibo venait à partir, la donne pourrait changer. Même cas de figure pour l'AS Monaco qui complète le podium de L1 à mi-saison. Le club du Rocher pourrait toutefois chercher un renfort défensif afin de compenser les départs à la CAN de Wilfried Singo (Côte d'Ivoire) et Mohammed Salisu (Ghana). Ce sera également l'occasion de séparer de certains joueurs qui ne jouent pas à l'image de Gelson Martins ou Myron Boadu.

Mercato - PSG : Un retour inattendu en janvier prend forme ! https://t.co/Oo69b4UTck pic.twitter.com/WddirRxuaD — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

L'OM et l'OL n'ont pas le choix, ça va bouger !

En revanche, deux clubs s'apprêtent à dynamiter le mercato, sans surprise il s'agit de l'OM et de l'OL. Les Marseillais, auteurs d'une première partie de saison délicate, auront à cœur de redresser la barre, tandis que Gennaro Gattuso, arrivé sur le banc en cours de saison, réclamera des joueurs correspondant plus à son projet de jeu. Mais surtout, le club phocéen sera probablement l'un des effectifs de Ligue 1 les plus amoindris par la CAN. Bien que Bamo Meïté n'ait finalement pas été convoqué par la Côte d'Ivoire, huit autres joueurs disputeront la compétition à savoir Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe. Le Sénégal et le Maroc faisant parties des favoris, l'OM pourrait être privé de joueurs clés pendant plus d'un mois. Nouveaux conseiller sportif, Medhi Benatia aura donc la lourde tâche de trouver des renforts rapidement pour l'OM.



Concernant l'OL, la donne est totalement différente. Et pour cause, la CAN n'aura qu'un impact très limité sur l'effectif de Pierre Sage puisque seuls Mama Baldé et Ernest Nuamah ont été convoqués. En revanche, ce sont bien les résultats de cette première partie de saison qui poussent John Textor à agir. Malgré trois succès consécutifs pour finir 2024, Lyon est toujours menacé par la relégation et va donc se renforcer drastiquement cet hiver. Une enveloppe de 50M€ serait même à disposition des Lyonnairs pour recruter. Il faut dire que pas moins de cinq nouveaux joueurs sont attendus en sachant que les arrivées du gardien brésilien Lucas Perri et de son compatriote, le défenseur Adryelson sont déjà bouclées. Autrement dit, l'OL devrait être le grand agitateur de l'hiver.

Peu de moyens pour plusieurs clubs

Il faut dire que pour les autres clubs, ce sont les moyens financiers qui risquent de limiter les ambitions. A commencer par Brest. Epatants quatrième de Ligue 1, les Bretons seront surtout concentrés sur la perspective de conserver leurs meilleurs joueurs forcément convoités après une telle première partie de saison. Même son de cloche pour Reims. Malgré les départs à la CAN et à la Coupe d'Asie qui pourraient concerner six joueurs dont le capitaine Yunis Abdelhamid et son compatriote marocain Amir Richardson, ou encore les Japonais Junya Ito et Keito Nakumara, les Rémois sont contraints de vendre pour acheter. Situation également très délicate pour le FC Metz, qui est le club de la plus impacté par la CAN avec l'OM. Le retour de Georges Mikautadze, six mois après son départ, va toutefois faire du bien aux Grenats. Le Havre, Lorient, Toulouse, Montpellier ou encore Clermont seront sur la même ligne et devront vendre pour recruter.



En revanche, Strasbourg disposera de plus de moyens grâce à son actionnaire principal BlueCo, qui détient également Chelsea. Des jeunes très talentueux pourraient ainsi débarquer, à l'image du jeune avant-centre serbe Milos Lukovic qui devrait signer pour environ 5,5M€ en provenance de l’IMT Belgrade. Le Stade Rennais devrait également s'activer. Après une première partie de saison très décevante et le retour de Julien Stéphan sur le banc, les Rouge et Noir attendent plusieurs renforts, sans compter d'éventuels départs importants. Reversé en Ligue Europa, le RC Lens pourrait également en profiter pour apporter quelques retouches à son effectif en recrutant un piston gauche et un milieu de terrain. Son voisin nordiste, le LOSC, se lancera dans la difficile quête d'un avant-centre pour concurrencer Jonathan David. Même objectif pour le FC Nantes qui sera privé de Mostafa Mohamed, retenu avec la sélection égyptienne à la CAN.