Neuf joueurs vont partir, c’est la panique à l’OM

Après une première partie de saison globalement mitigée, l’OM espère inverser la tendance en 2024. Néanmoins, les Marseillais ne seront pas aidé par la CAN qui risque de priver Gennaro Gattuso de neuf joueurs. Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe et Bamo Meïté pourraient en effet être convoqués par le sélection respective. Un casse-tête pour l’OM.

L'OM a terminé son année par un nul à Montpellier (1-1). Les Marseillais mettent donc fin à une première partie de saison mitigée. Sixième de Ligue 1 avec six points de retard sur le podium, le club phocéen est également qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa avec un match compliqué face au Shakhtar Donetsk. Néanmoins, le début d'année s'annonce très compliqué pour Gennaro Gattuso et ses hommes.

L'OM privé de neuf joueurs joueurs en janvier ?

Et pour cause, plusieurs joueurs de l'OM pourraient être concernés par la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Neuf Marseillais sont potentiellement sélectionnables dont certains cadres de Gennaro Gattuso. Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye seront probablement dans la liste du Sénégal tandis qu'Amine Harit et Azzedine Ounahi seront convoqués avec le Maroc. Deux sélections qui ont des chances d'aller loin dans la compétition, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'OM. Bamo Meïté avec la Côte d'Ivoire pourrait également faire un beau parcours tandis que Chancel Mbemba avec la République Démocratique du Congo sera probablement éliminé plus tôt. Mais il ratera également plusieurs matches de l'OM. Simon Ngapandouetnbu et François Mughe pourraient également disputer la CAN, avec le Cameroun, mais leur statut à Marseille rend leur absence moins préjudiciable.

Longoria n'exclut pas un recrutement ce hiver