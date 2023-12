Mercato - OM : Hiver mouvementé à Marseille, deux transferts dans les tuyaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’OM a su se reprendre ces dernières semaines, la première partie de saison du club phocéen a tout de même été mouvementée, avec notamment la nomination de Gennaro Gattuso en lieu et place de Marcelino. l’Italien attend désormais du renfort sur le mercato, et il n’est pas le seul.

Pablo Longoria a encore procédé à de nombreux changements du côté de l’OM lors du mercato estival, s’attachant les services de dix nouveaux joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa pour l’attaque. Le bilan des renforts est aujourd’hui mitigé, incitant l’OM à vouloir passer à l’action. Deux recrues seraient espérées, surtout avec l’absence de plusieurs joueurs au début de l’année 2024 à cause de la CAN.

Mercato - OM : Une recrue de retour à l’envoyeur ? Il lâche ses vérités https://t.co/LqJy5oMaEn pic.twitter.com/wImRP1qTmB — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Un latéral et un ailier visés cet hiver ?

Selon RMC , des échanges ont déjà eu lieu entre Gennaro Gattuso et Pablo Longoria concernant le profil des joueurs attendus. L’entraîneur de l’OM voudrait voir arriver un arrière gauche et un ailier précisait l’Équipe en novembre dernier. « On va analyser avec le coach les différents besoins qu’on pourrait avoir. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec tout ce travail ensemble, et l’analyse financière, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter cet effectif. A quelques positions, on a des besoins numériques », confiait Pablo Longoria sur le sujet le mois dernier au micro de RMC . Et ces recrues, Rolland Courbis les attend avec impatience.

« Au mercato d’hiver il faut au minimum deux renforts »