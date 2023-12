Mercato - PSG : Il dit non au Real Madrid pour Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au PSG, du temps où le club luttait pour son maintien en Ligue 1, Loris Arnaud avait su se faire remarquer au cours de ses apparitions sous les ordres de Paul Le Guen, au point d’attirer le regard du Real Madrid. Quinze ans plus tard, l’ancien numéro 18 du club s’est souvenu de la tentative de la Casa Blanca pour son transfert.

Bien avant Kylian Mbappé, le Real Madrid a tenté sa chance avec d’autres attaquants du PSG. Cela a notamment été le cas de Yannick Boli mais également de Loris Arnaud, deux joueurs issus de la formation parisienne. Ce dernier a réalisé ses débuts professionnels en 2007 sous les ordres de Paul Le Guen, qui avait alors décidé de miser sur la jeunesse pour tenter de sauver le club, menacé par la relégation en Ligue 2. Et malgré la situation compliquée que traversait le PSG, Loris Arnaud n’a pas cédé aux sirènes madrilènes comme il l’a récemment dévoilé dans un entretien accordé au Parisien.

« Mon agent m’avait annoncé que le Real était intéressé »

« Mon agent (Alexis Rutman, avocat) m’avait annoncé que le Real me suivait, qu’il était intéressé, mais je pensais que c’était juste des paroles. Il m’avait dit : « Tu verras par toi-même. » Et un soir, après un match au Parc contre Valenciennes, je me suis rendu compte que c’était vrai en rencontrant des dirigeants du Real. Leur proposition me convenait, c’était même un beau projet », confie Loris Arnaud, enchaînant sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas tenter une aventure en Espagne.

« C’était un contrat de 5 ans, j’aurais touché plus d’argent qu’à Paris en prolongeant »