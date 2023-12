Mercato - PSG : C’est le gros lot avec ce transfert

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré très actif. Alors que le club de la capitale a dépensé des sommes folles pour faire venir de nouveaux joueurs, Kang-in Lee a lui été recruté pour seulement 20M€ en provenance de Valence. Le Sud-Coréen a donc rejoint le groupe de Luis Enrique, loin d'être la recrue la plus connue du PSG. Pour autant, ce transfert est un véritable carton.

Repartant sur un nouveau projet avec Luis Enrique sur le banc de touche, le PSG a agité le marché des transferts cet été. Les recrues se sont multipliées. Luis Campos est notamment parti piocher en Espagne, s'offrant les services de Kang-in Lee, acheté pour 20M€ à Majorque. A 22 ans, le Sud-Coréen est annoncé comme un grand joueur en devenir. Le PSG a donc tenté le pari avec Kang-in Lee et pour le moment, c'est payant dans tous les domaines...

Un transfert d'abord sportif pour le PSG

Si Kang-in Lee n'a pas connu les meilleurs débuts au PSG compte tenu d'une blessure et des Jeux Asiatiques qu'il a remportés avec la Corée du Sud, il est désormais investi à 100% et quand Luis Enrique lui fait confiance, il répond présent. Polyvalent, le Sud-Coréen livre de très bonnes performances et son potentiel en fait rêver certains. David Ginola avait notamment vu des similitudes avec... Lionel Messi : « En tant que joueur, quand on le regarde, quand on regarde des images de lui, même quand il jouait à Majorque, il y a un pied gauche qui ressemble quand même beaucoup au pied gauche de Messi. Je parle dans la façon de se mouvoir sur le terrain. La façon d’être toujours décalé. Quand il prend ses appuis avec son pied gauche, on retrouve des gestes, des mouvements que Messi faisait quand il sortait du Barça. On attend de le voir éclore et s’épanouir au PSG ».

