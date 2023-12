Mercato - PSG : Transfert à 70M€, grosse plus value en vue ?

Thibault Morlain

Parmi les nombreuses recrues du PSG au mercato estival, on retrouve notamment le nom de Xavi Simons. Un an après son départ libre pour le PSV Eindhoven, le Néerlandais a fait son grand retour à Paris, convaincu par les dirigeants parisiens, qui ont alors activé leur clause de rachat à hauteur de 6M€. Prêté dans la foulée au RB Leipzig, Xavi Simons brille en Allemagne. De quoi assurer au PSG une très belle plus-value ?

Parti une saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons est de nouveau un joueur du PSG. Le club de la capitale a profité de sa clause de rachat pour rapatrier le Néerlandais, envoyé ensuite dans la foulée au RB Leipzig. Et de l'autre côté du Rhin, Xavi Simons continue sur son excellente lancée après ce qu'il avait montré aux Pays-Bas. Totalisant déjà 6 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans fait forte impression. De quoi lui permettre de revenir au PSG par la grande porte la saison prochaine ?

Xavi Simons acheté 6M€ et revendu 70M€ ?

Le RB Leipzig ne disposant pas d'option d'achat pour Xavi Simons, il est donc prévu que le milieu offensif de 20 ans revienne au PSG la saison prochaine. A moins que... Dernièrement, Relevo expliquait qu'en cas d'une prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait ne pas exclure une vente de Xavi Simons. Ce scénario serait bel et bien discuté au sein de la direction parisienne, d'autant que le PSG pourrait réaliser une excellente plus-value pour l'occasion. En effet, alors que Xavi Simons a donc été racheté pour 6M€, sa cote est aujourd'hui estimée à 70M€ et nul doute que ce prix pourrait encore grimper au fil des mois...

« Personne ne sait ce qui arrivera dans quelques mois »