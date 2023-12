Mercato - PSG : Le transfert d'un crack de Luis Enrique réclamé

Arnaud De Kanel

Cet été, le PSG a utilisé sa priorité de rachat pour rapatrier Xavi Simons contre 6M€ avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. Et comme de nombreux joueurs à fort potentiel, le crack néerlandais s'éclate en Bundesliga. Rouven Schröder, le directeur sportif du club allemand, veut donc tout faire pour le conserver.

Les talents s'exportent plutôt bien en Bundesliga, Xavi Simons en est la preuve. Prêté par le PSG au RB Leipzig, le jeune milieu offensif néerlandais a mis l'Allemagne à ses pieds à peine six mois après son arrivée à tel point que le directeur sportif espère faire durer le plaisir.

Leipzig veut garder Simons

En 25 rencontres disputées avec Leipzig cette saison, Xavi Simons culmine à 6 buts et 9 passes décisives. Un rendement salué par la critique et qui aurait pu être encore plus important. Au delà des statistiques, Simons participe énormément au jeu et son attitude n'en reste pas moins exemplaire. Le PSG se frotte déjà les mains à l'idée de le récupérer l'été prochain, à moins que Leipzig ne réussisse à convaincre le joueur. C'est en tout cas le but du directeur sportif Rouven Schröder, alors que le club allemand n'a pourtant aucune option d'achat pour le joueur prêté par le PSG.

«Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne, nous devons réussir à nouveau»