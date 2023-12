Mercato - Real Madrid : Feu vert pour l’arrivée d’un champion du monde

Thibault Morlain

Leader du championnat espagnol, le Real Madrid a toutefois dû faire avec de grosses blessures depuis le début de la saison. Après Eder Militao, c’est David Alaba qui a été victime d’une rupture du ligament croisé. La charnière centrale merengue est donc bien affaiblie, mais cela pourrait être résolu lors du mercato hivernal. Et la solution pourrait se nommer Raphaël Varane.

Après Eder Militao, c’est David Alaba qui s’est grièvement blessé au genou. Suite à ce pépin, une question revient en boucle au Real Madrid : un nouveau défenseur central sera-t-il recruté en janvier ? Alors que Carlo Ancelotti n’a pas énormément d’option pour faire la paire avec Antonio Rüdiger, du sang neuf ferait du bien. En ce sens, un retour de Raphaël Varane, aujourd’hui à Manchester United, circule ces derniers jours dans la presse espagnole.

Varane de retour au Real Madrid

Ce samedi, AS en a rajouté une couche concernant la possibilité de revoir Raphaël Varane au Real Madrid. Parti de la Casa Blanca à l’été 2021 pour Manchester United, celui qui a pris sa retrait avec l’équipe de France ne serait pas le plus heureux chez les Red Devils avec Erik ten Hag. Par conséquent, selon le quotidien espagnol, Varane verrait d’un bon oeil un départ en janvier et si une offre du Real Madrid venait à arriver, il n’hésitera pas à dire oui.

Le Bayern Munich dans le coup ?

Après avoir passé 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait donc retrouver les Merengue. Une opération qui serait bel et bien possible d’un point de vue économique. En effet, l’international français serait prêt à se montrer flexible en ce qui concerne son salaire afin de réaliser ce transfert. Il faudra cependant trouver un accord avec Manchester United sur le prix du transfert… Il pourrait cependant y avoir un obstacle pour le Real Madrid : la concurrence. Le Bayern Munich serait également dans le coup pour Raphaël Varane, le voyant comme une grande opportunité du marché hivernal. A suivre…