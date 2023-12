Mercato : Le prochain transfert de Neymar déjà révélé ?

Thibault Morlain

L’été dernier, Lionel Messi a décidé de quitter le football européen. Après deux saisons passées au PSG, l’Argentin s’est envolé pour les Etats-Unis s’engageant avec l’Inter Miami. Depuis, plusieurs stars ont rejoint Messi. Ainsi, après Sergio Busquets et Jordi Alba, c’est Luis Suarez qui s’est engagé avec la franchise floridienne. Et si le prochain était Neymar ? Cela pourrait bien être prévu. Explications.

Tandis que de nombreuses stars ont décidé de marcher dans les traces de Cristiano Ronaldo en s’envolant pour l’Arabie Saoudite, d’autres ont suivi Lionel Messi aux Etats-Unis. Désormais à l’Inter Miami, La Pulga a vu ses amis du FC Barcelone débarquer en Floride. Ainsi, Sergio Busquets et Jordi Alba sont eux aussi devenus des joueurs de l’Inter Miami. Et depuis ce vendredi, il faut également ajouter Luis Suarez. Alors que l’Uruguayen évoluait précédemment à Grêmio, au Brésil, El Pistolero va retrouver Lionel Messi à Miami.

PSG : «Je n’ai jamais rien vu de tel» Neymar l’a fait halluciner ! https://t.co/6hUDre8TIh pic.twitter.com/kQGAUbLH2D — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Luis Suarez retrouve Lionel Messi…

Depuis leur aventure commune au FC Barcelone, Lionel Messi et Luis Suarez sont devenus très proches, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Les deux amis vont donc évoluer à nouveau ensemble à l’Inter Miami. Luis Suarez a d’ailleurs expliqué à propos de son choix de rejoindre la franchise de David Beckham : « Après avoir été au top niveau durant des années, gagner des choses importantes, je n'ai plus assez de temps pour connaître mes coéquipiers sur le terrain. Rejoindre mes amis et grands joueurs était logique ».

… en attendant Neymar ?