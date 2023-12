Mercato - Real Madrid : Il tire le gros lot, Mbappé bientôt éclipsé ?

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le Real Madrid a lâché plus de 100M€ pour s'attacher les services de Jude Bellingham. Le milieu de terrain de 20 ans flambe depuis son transfert chez les Merengue et sa cote commence à grimper en flèche. D'ici peu, la valeur marchande de l'international anglais pourrait bien dépasser celle de Kylian Mbappé.

Cet été, le Real Madrid a bouclé un joli coup sur le mercato. Afin de se renforcer et renouveler son effectif, le club madrilène est allé chercher Jude Bellingham. Flamboyant avec le Borussia Dortmund et très en vue lors de la Coupe du monde au Qatar, le joueur de 20 ans a coûté plus de 100M€ aux Merengue lors de ce mercato estival. Mais l’investissement de la Casa Blanca semble avoir été payant.

PSG : Mbappé signe un nouveau record https://t.co/viX7AvcRVB pic.twitter.com/3Y1IX0K6IU — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Bellingham flambe au Real Madrid depuis son transfert

En effet, Jude Bellingham flambe depuis son transfert au Real Madrid. Le milieu de terrain, qui évolue bien plus haut sur le terrain sous les ordres de Carlo Ancelotti, affole les compteurs (17 buts et 5 passes décisives en 21 matchs). Sa cote, elle, grimpe en flèche. Transfermarkt a révélé que la star du Real Madrid valait maintenant 180M€, contre seulement 120M€ il y a quelques mois. Le pensionnaire de LaLiga a visiblement tiré le gros lot sur le mercato. Jude Bellingham, lui, pourrait bien coûter plus cher que certains des meilleurs joueurs de la planète.

Sa valeur va dépasser celle de Mbappé