Mercato : Le Real Madrid avant la retraite ? Il balance

Thomas Bourseau

Carlo Ancelotti pourrait vivre ses derniers mois sur le banc de touche du Real Madrid au vu de sa situation contractuelle. Pour le remplacer, différents profils semblent être à l’étude au sein de la capitale espagnole. Néanmoins, une surprenante candidature a été déposée en interview par Peter Bosz.

Qui sera l’entraîneur en charge de l’équipe première du Real Madrid la saison prochaine ? Le contrat de Carlo Ancelotti arrivera à expiration le 30 juin 2024. Et bien qu’il soit question d’une éventuelle prolongation, ce qui serait le souhait du président Florentino Pérez selon Relevo , le suspense est à son comble et reste d’actualité.

Zidane, Alonso… Du beau monde pour la succession d’Ancelotti

Zinedine Zidane aimerait faire son grand retour au Real Madrid d’après certaines rumeurs de transfert. Les profils de Xabi Alonso et de Roberto De Zerbi seraient également très appréciés de la direction du Real Madrid. Entraîner la Casa Blanca, comme y jouer, est un rêve de beaucoup de personnalités du football.

«Si le Real Madrid vient, est-ce que je vais dire "Non, j'ai 62 ans" ?»