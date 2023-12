Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, ce transfert est programmé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé serait toujours dans le collimateur du Real Madrid, qui espère boucler son transfert pour 0€ cet été. Et en attendant de pouvoir accueillir le numéro 7 du PSG, le club merengue compterait finaliser le prêt d'un jeune défenseur central au mois de janvier.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco. En effet, le PSG a bouclé le prêt avec option d'achat de la star de 25 ans. Et pour conserver définitivement Kylian Mbappé, le club de la capitale a lever la clause à 180M€ négociée avec l'AS Monaco. Lors de son arrivée au PSG, le capitaine de l'équipe de France a paraphé un bail de cinq saisons. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a rempilé de deux saisons, plus une en option. Et pourtant, il avait un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Le Real Madrid veut recruter Mbappé cet été

Malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas lever la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025. Engagé jusqu'à la fin de cette saison, le numéro 7 de Luis Enrique quittera donc le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid. En effet, le club merengue serait toujours sur les traces de Kylian Mbappé. Malgré ses échecs successifs avec le Français, la direction de la Maison-Blanche verrait d'un bon oeil l'idée de boucler son transfert pour 0€ le 1er juillet. Mais avant de pouvoir accueillir Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait un autre objectif au niveau du recrutement.

Le Real recherche un défenseur central pour janvier