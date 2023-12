Mercato : Mourinho en remet une couche sur son avenir

Hugo Chirossel

Arrivé à l’AS Roma il y a maintenant deux ans et demi après avoir été démis de ses fonctions à Tottenham, l’avenir de José Mourinho interroge. Le Special One sera en fin de contrat à la fin de la saison, mais son souhait est de poursuivre son aventure avec la Louve, ce qu’il a de nouveau affirmé ce vendredi en conférence de presse.

Après des expériences peu concluantes à Manchester United et à Tottenham, José Mourinho est depuis deux ans et demi l’entraîneur de l’AS Roma, qu’il a mené jusqu’au sacre en Ligue Europa Conférence en 2022. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, le Special One pourrait changer d’air la saison prochaine, mais son souhait est de rester à Rome.

Mourinho veut rester à Rome

« Je suis heureux ici, mais je suis en fin de contrat, alors c'est une décision du club. Je me concentre sur aujourd'hui et je donne tout ce que j'ai. Je suis dans un très beau club avec beaucoup de gens sympathiques et un groupe de joueurs qui ne sont pas les meilleurs au monde, mais qui sont de très bons gars et de bons joueurs. Les supporters sont extraordinaires et la ville est étonnante, je suis donc très heureux ici », a confié José Mourinho dans The Obi One Podcast .

« J'aimerais rester et me battre »