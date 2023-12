Mercato : La grande annonce de Mourinho sur son avenir

Thomas Bourseau

En fin de contrat à la Roma, José Mourinho fait parler de lui dans les médias. Ou plutôt, son avenir sur un banc de touche. L’entraîneur portugais arrive au terme de son expérience de trois ans à Rome où il semble bien se voir poursuivre. Explications.

The Special One pourrait être disponible sur le marché des entraîneurs à la prochaine intersaison. En effet, le contrat de José Mourinho prendra fin en juin prochain à la Roma et à l’instant T, la presse italienne ne fait écho d’aucune avancée concrète dans le cadre d’une prolongation de contrat.

Mourinho satisfait à Rome ?

Le nom de José Mourinho a été lié au PSG ou encore au Real Madrid ces derniers temps. Sans oublier la sélection brésilienne au cas où Carlo Ancelotti venait à poursuivre sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Néanmoins, Mourinho a tenu à faire savoir qu’il était heureux à Rome.

Le Real Madrid annonce une nouvelle catastrophe ! https://t.co/UqX7OVuiqt pic.twitter.com/lmk17OwJXE — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Je suis heureux ici, mais je suis en fin de contrat, alors c'est une décision du club»