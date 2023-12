Mercato - PSG : Coup de froid pour ce transfert à 50M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d'un défenseur central, le PSG est annoncé sur les traces de Lenny Yoro, sous contrat avec le LOSC. Valorisé 50M€, le défenseur de 18 ans pourrait devenir un objectif prioritaire pour le club parisien cet hiver. Mais comme l'a laissé entendre Olivier Létang, président de la formation nordiste, les deux parties sont encore très loin d'un accord dans ce dossier.

Le prochain mercato hivernal approche et la direction du PSG ne dirait pas non à quelques emplettes. Comme le confirme RMC Sport, le club de la capitale est à la recherche d'un défenseur central et cible une jeune promesse de Ligue 1 : Lenny Yoro.

Le PSG encore loin d'un accord pour Yoro

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG, mais aussi plusieurs formations de Premier League suivent le défenseur de 18 ans, sous contrat jusqu'en 2025 avec le LOSC. Mais à en croire les informations de RMC Sport, Yoro est encore loin de Paris. Les deux parties sont encore loin d'un accord.

Le LOSC dénonce une fake news