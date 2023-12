EXCLU : Liverpool met le nez en Ligue 1 et salive devant un crack

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Liverpool a ouvert des discussions pour prolonger son international français, Ibrahima Konaté. Mais les Reds souhaitent aussi se renforcer avec la venue d’un jeune talent. Parmi les pistes étudiées, on retrouve le profil d’un phénomène de Ligue 1.

Liverpool ne cesse jamais de penser à demain. Jurgen Klopp est un bâtisseur et il sait parfaitement que le mercato à venir n’est pas l’unique objectif de son club pour pouvoir réussir. Avec ses dirigeants, il prépare également les recrutements de 2024, 2025 et même un peu plus loin parfois. C’est à ce titre que Liverpool rêve de mettre la main sur un jeune défenseur, prometteur, capable de devenir le futur patron des Reds à long terme.

Du sang-neuf dans l’axe

Avec Trend Alexander Arnold (25 ans), Ibrahima Konaté (24 ans) ou encore Calvin Ramsay, jeune pépite écossaise de 18 ans, Liverpool a déjà des certitudes pour l’avenir de son secteur défensif. Mais Jurgen Klopp aimerait voir débarquer un nouveau joyau pour l’axe central. Joël Matip et surtout Virgil Van Dijk, 32 ans tous les deux, ne sont pas éternels et les dirigeants anglais souhaitent préparer l’avenir dès maintenant. Comme nous l’avons révélé en exclusivité, des discussions ont démarré avec Konaté pour prolonger son contrat (actuellement juin 2026). Mais un recrutement est également à l’ordre du jour.

Liverpool pense à Leny Yoro

Selon nos informations, Liverpool a plusieurs profils en tête. Des jeunes joueurs qui font partie des plus grands espoirs de la planète à leur poste. En Ligue 1, les Reds ont mis le nez sur un profil qui fait déjà saliver la terre entière : Leny Yoro. Comme nous l’avons révélé, le LOSC discute déjà avec Manchester United et Manchester City pour le défenseur des Dogues âgé de 18 ans. Un dossier dans lequel il faut désormais compter sur Liverpool, bien décidé à jouer un rôle dans l’avenir du Français.