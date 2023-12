Mercato : Le nouvel entraîneur de l’ASSE va faire le ménage dans le vestiaire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mal en point ces dernières semaines, l'ASSE espère créer un électrochoc dans le vestiaire. Olivier Dall'Oglio a pris place sur le banc en lieu et place de Laurent Batlles et travaillera avec ses supérieurs pour renforcer le club lors du prochain mercato. Le technicien devrait profiter, aussi, du mois de janvier pour dégraisser son effectif.

Arrivé ce mardi à l'ASSE, Olivier Dall'Oglio se familiarise avec son groupe. Mais le technicien n'a que très peu de temps pour faire connaissance. Un choc face aux Girondins de Bordeaux approche et le coach stéphanois sera consulté en janvier prochain pour évoquer le prochain mercato.

L'ASSE annonce du lourd avec son nouvel entraîneur https://t.co/MY9xx4uUwx pic.twitter.com/lhAWd4kQ7M — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Trois renforts attendus à l'ASSE ?

Présent en conférence de presse, Dall'Oglio a déjà annoncé la couleur. « On veut se renforcer dès le début du mercato. Au niveau des postes, on va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif » a confié l'entraîneur de l'ASSE. Selon Peuple-Vert, un troisième renfort pourrait débarquer.

Une vague de départs cet hiver ?

A en croire le média, l'ASSE pourrait profiter du mercato hivernal pour se séparer de certains joueurs en fin de contrat. Les noms d'Aïmen Moueffek, Dylan Chambost, Gaëtan Charbonnier, Victor Lobry Mickaël Nade, Maxence Rivera, Matthieu Dreyer et Stéphane Diarra sont évoqués.