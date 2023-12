Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG prépare son recrutement, mais gère également ses prolongations de contrat, avec certains joueurs qui pourraient être libre à l'issue de la saison. C'est ainsi que les Parisiens ont déjà dégainé des offres pour Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe, tandis que le cas Mbappé continue d'alimenter la chronique. Mais quelle sera la prochaine signature du PSG ?

En coulisses, le PSG prépare son mercato d'hiver qui pourrait voir arriver un milieu de terrain notamment. Cependant, le club de la capitale prépare d'autres signatures au sein même de son effectif avec des prolongations de contrat très attendues. Mais quelle sera la première d'entre elles ?

EXCLU @le10sport : Accord total trouvé pour Warren Zaïre-Emery au PSG !▶️ Tout est bouclé entre les deux parties. Salaire + durée du contrat▶️ Reste à caler le timing de l'annonce. Maintenant ou le 8 mars (jour des 18 ans du joueur, date importante pour activer le contrat… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 6, 2023

Tout est bouclé pour Zaïre-Emery, Kimpembe a également une offre

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tout est bouclé pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery qui devrait étendre son bail de cinq ans. Mais pour cela, il faudra attendre le 8 mars au plus tôt, date à laquelle le jeune milieu de terrain aura 18 ans. Par conséquent, une autre prolongation pourrait être officialisée avant. Et pour cause, selon nos informations, le PSG a dégainé une offre pour Presnel Kimpembe, dont le contrat s'achève en juin prochain.

Le cas Mbappé est toujours à gérer

Un autre joueur est dans la même situation que Presnel Kimpembe, il s'agit évidemment de Kylian Mbappé. Un an et demi après sa prolongation contre toute attente, l'attaquant du PSG se retrouve dans la même situation, à savoir en fin de contrat à l'issue de la saison, et donc dans la possibilité de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre la saison prochaine. Le PSG tentera toutefois d'éviter une telle issue à ce dossier.



Selon vous, quelle sera la prochaine signature du PSG ?