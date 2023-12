L'ASSE prépare un transfert surprise

Thibault Morlain

L'ASSE a enfin trouvé son nouvel entraîneur. En effet, ce mardi, l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio a été officialisée et désormais, les Verts peuvent notamment se concentrer sur le mercato hivernal à venir. Et du côté de Saint-Etienne, ça risque de bouger dans le sens des arrivées. Avec aussi quelques surprises réservées par l'ASSE ?

A peine arrivé à l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a annoncé la couleur pour le mercato hivernal. En conférence de presse, le nouvel entraîneur des Verts a alors confié : « On veut se renforcer dès le début du mercato. Au niveau des postes, on va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif ».

Un attaquant et un défenseur pour Dall'Oglio ?

Peuple Vert en a dit plus sur les joueurs qui seraient attendus à l'ASSE durant le mercato de janvier. Pour ce qui est de la recrue offensive, les Verts cibleraient un ailier capable d'apporter de la profondeur et de la vitesse. Pour ce qui est du renfort défensif, Olivier Dall'Oglio voudrait un élément polyvalent, capable d'évoluer comme latéral droit et défenseur central.

Une 3ème recrue à l'ASSE ?

Mais voilà qu'une surprise pourrait être réservée. Selon le média spécialisé, l'ASSE pourrait s'offrir une troisième recrue lors du marché des transferts. Cela ne serait pas exclu dans le Forez, mais il y aurait quelques conditions. Cela dépendrait de l'argent à disposition à l'ASSE ainsi que des départs. A suivre...