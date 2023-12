Mercato : Il fait capoter une arrivée à l'OM et déballe tout

Thibault Morlain

Actuel attaquant du RC Lens, Morgan Guilavogui a joué pour l'ASSE quand il était plus jeune. Mais comme il l'a révélé, initialement, c'est à l'OM qu'il aurait pu aller. Guilavogui a finalement rejoint les Verts, grâce notamment à son frère, Joshua Guilavogui. Ce dernier est d'ailleurs revenu sur ce moment.

L'ASSE plutôt que l'OM ! Tel est donc ce qui s'est passé pour Morgan Guilavogui durant sa jeunesse. En effet, il y a quelques mois de cela, le petit frère de Joshua Guilavogui confiait à propos de son rendez-vous manqué avec les Olympiens : « À la base, je devais aller à l’OM mais il y a eu un changement de direction et cela ne s’est pas fait. Grâce à mon frère, j’ai signé une convention d’un an avec Saint-Étienne ».

« Je préférais qu’il vienne à Saint-Étienne plutôt qu’il parte ailleurs »

Un Guilavogui en a donc caché un autre à l'ASSE. Alors qu'on a connu Joshua Guilavogui chez les Verts, Morgan a lui aussi porté le maillot stéphanois dans les catégories de jeunes. Plutôt que d'aller à l'OM, il a filé à Saint-Etienne. Et à ce propos, pour So Foot , Joshua Guilavogui a confié : « Avant de pouvoir l’aider, j’ai dû acquérir un certain statut dans mon club. Tu ne peux pas arriver quelque part et placer ton petit frère avant d’avoir prouvé quoi que ce soit. Moi, j’étais devenu un cadre de l’ASSE, j’étais en équipe de France (7 sélections entre 2013 et 2015, NDLR), je savais que mon frère avait des qualités, donc je préférais qu’il vienne à Saint-Étienne plutôt qu’il parte ailleurs ».

« Pas vraiment du piston »