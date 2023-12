Annoncé au PSG, il éteint la polémique

Axel Cornic

Grand artisan du dernier Scudetto du Napoli, Victor Osimhen traverse une période agitée depuis quelques mois, qui pourraient notamment accélérer son départ vers le Paris Saint-Germain, la Premier League ou le Bayern Munich. Tout ça, à cause d’un dérapage de son club sur les réseaux sociaux... qui semble toutefois avoir été arrangé !

Devenu le héros de tout un peuple après un titre attendu depuis plus de 30 ans, Victor Osimhen a connu une énorme désillusion quand quelques semaines après il a été tourné en dérision par le Napoli. Dans deux courtes vidéos publiées sur les réseaux sociaux et rapidement effacées, les Parthénopéens n’avaient effectivement pas été très élogieux envers leur attaquant.

Panique au PSG, l’avenir de Mbappé dicté par une catastrophe ? https://t.co/Jw09tDyCXy pic.twitter.com/RmSuhkqr7t — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Nous avons tout résolu, donc je suis heureux »

Cette affaire semble toutefois s’être arrangée, comme l’a personnellement expliqué Victor Osimhen. « Je n'ai pas été mal traité par le Napoli ou par De Laurentiis. C'était juste l'erreur “stupide” d'un individu qui voulait plaisanter à un moment donné » a-t-il confié, d’après Mediaset . « De Laurentiis, son fils Edoardo et de nombreux membres du club étaient à mes côtés pour me soutenir. Ils m'ont expliqué la situation, j'ai parlé à la responsable qui m'a montré qu'elle était vraiment désolée. Pour moi, c'était la chose la plus importante. Nous avons tout résolu, donc je suis heureux. Maintenant, je regarde vers l’avenir pour tout laisser derrière moi. Cette histoire c'est du passé ».

Pas bon pour le PSG

Ce n’est pas à prendre à la légère, puisque les médias italiens attendaient avec impatience ce signe de paix, après des semaines assez compliquées. Car le clan Osimhen et le Napoli sont en pleines négociations pour prolonger son contrat, qui se termine en juin 2025. Une priorité pour le président Aurelio De Laurentiis, qui souhaiterait éloigner un PSG qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a essayé de recruter le Nigérian lors du dernier mercato. Cette affaire de vidéo visiblement arrangée, les échanges pourraient bien s’animer dans les prochaines semaines.