Mercato : Un club passe à l’action pour le transfert de Neymar

Hugo Chirossel

S’il a quitté le PSG l’été dernier pour prendre la direction d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite, Neymar semble déjà avoir une idée pour son futur club. Le Brésilien a appelé Marcelo Teixeira, nouveau président de Santos, afin qu’il retire le numéro 11 en attendant son retour. Désormais, le club brésilien s’active pour tenter de rendre son retour possible.

Alors qu’il soigne actuellement sa blessure au genou, Neymar a passé un coup de fil à son ancien club, Santos. En raison de sa relégation en seconde division brésilienne, le Peixe a décidé de retirer le numéro 10 de Pelé jusqu’à son retour dans l’élite. Mais Santos va également retirer le numéro 11 de Neymar. « Hier (dimanche), j'ai reçu un appel de lui et il m'a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu'à ce que vous reveniez en première division. Alors retirez le 11 jusqu'à ce que je revienne" », a révélé Marcelo Teixeira, président de Santos.

Panique au PSG, l’avenir de Mbappé dicté par une catastrophe ? https://t.co/Jw09tDyCXy pic.twitter.com/RmSuhkqr7t — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Santos est en contact avec le père de Neymar

Après de Globoesporte , Marcelo Teixeira a indiqué qu’il avait rendu visite à la famille de Neymar, et notamment à son père : « Nous travaillons sur plusieurs fronts. Je pense qu'il est important pour nous d'avoir un travail et des projets qui soient d'abord professionnels et ensuite couronnés de succès. Parmi eux, nous avons cette relation avec Neymar, à la fois père et fils. Neymar, le père, décide de la carrière de son fils. Il décide également des affaires de sa propre entreprise. Nous avons discuté avec lui. Il a fait des démarches pour apprécier ces projets, ces œuvres. Nous sommes en train de développer certains d'entre eux . »

«Ces discussions ont été très positives, mais elles restent théoriques»